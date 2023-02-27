Атакували дронами партизани: стали відомі подробиці удару по російському літаку А-50 у білорусі

Організатори атаки встигли втекти за кордоном

Російський розвідувальний літак А-50, який отримав прізвисько "провісник війни", був атакований на білоруському аеродромі "Мачулищи" партизанами за допомогою двох дронів.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram.

У повідомленні наголошується, що білоруські силовики виявили сумку з пультами управління безпілотниками, за допомогою яких було завдано удару літаком країни-агресора.

Але організатори атаки, за словами лідера опозиційного руху BYPOL Олександра Азарова, успішно втекли і вже перебувають у безпеці. Вони виїхали за кордон.

За інформацією "Беларускі Гаюн", у борта А-50У з реєстраційним номером RF-50608 пошкоджені передня та центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена.

Як відомо, А-50 прилетів до Білорусі ще 3 січня 2023 року та з того моменту зробив 12 вильотів. Попереднього разу борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року — у день повномасштабного вторгнення в Україну.

У повітряно-космічних силах країни-агресора зараз є дев’ять таких літаків. При цьому удосконалених (з модифікацією "У") у окупантів лише шість одиниць.

Для обслуговування одного А-50 необхідно 19 осіб (5 льотного, 11 радіо та 3 інженерно-технічного персоналу). Вартість його складає 330 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що на тлі гучних заяв білоруських політиків щодо ймовірної "підготовки Україною озброєних провокацій на кордоні" Верховна Рада вирішила підтримати розширення окремих ділянок кордону. Фактично лінію кордону розширять до двох кілометрів, де більшість ділянок замінують на випадок вторгнення ворога.