У Білорусі підірвали російський "провісник війни": що це за літак і навіщо потрібний

На озброєнні росії стоїть лише 9 таких літаків

У неділю, 26 лютого, білоруські спостерігачі повідомили, що на військовому аеродромі під Мінськом пролунала серія вибухів, через що пошкодження отримав російський "провісник війни" — літак Іл-76 А-50У.

"Телеграф" вирішив розібратися, що це за звір і чому виведення з ладу навіть одного такого літака є відчутним ударом по російській армії.

Основне завдання цих повітряних суден полягає у веденні далекого радіолокаційного виявлення. Тобто літак використовує потужну антену виявлення різноманітних цілей. Відповідно до заявлених характеристик А-50 може "побачити":

полум’я балістичної ракети з відривом до 800 км;

крилату ракету — 215 км;

бомбардувальник – 650 км;

винищувач — 300 км;

колону танків – до 250 км;

морські цілі — до радіогоризонту.

При цьому вважається, що літак може одночасно "вести" до 300 цілей.

Літак почали виробляти ще 1978 року, а закінчили 1991-го, за цей час їх було випущено 40 одиниць, проте нині на озброєнні росії стоять лише 9.

У 2000-х роках шість із них були модернізовані та отримали абревіатуру А-50У.

Варто зазначити, що такий самий літак прилітав до Білорусі перед початком повномасштабного вторгнення росії 24 лютого, через що й отримав назву "провісника війни".

Після початку повномасштабного вторгнення всі дев’ять літаків використовувалися для спостереження за Україною з території рф, Білорусі та акваторії Чорного моря. Таке спостереження дозволяло росіянам мати можливість моніторити те, що відбувається практично на всій території нашої країни.