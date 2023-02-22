Зможуть вразити ворога на відстані 70 кілометрів: Україна отримає від США цікаву зброю

Україна зможе значно розширити можливості своєї авіації

США у новому пакеті військової допомоги передадуть Україні комплекти JDAM-ER, які призначені для перетворення простих авіаційних бомб на високоточну зброю.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, Україна отримає "розумні бомби", які здатні вражати цілі на відстані 45 миль (72 кілометри).

У Пентагоні не розкривали деталі постачання і не підтвердили, що йдеться саме про JDAM-ER, але уточнили, що постачання "високоточних авіаційних боєприпасів" входить до пакета допомоги на 1,85 мільярда доларів, який був узгоджений 21 грудня 2022 року.

Водночас джерела видання кажуть, що йдеться саме про бомбу дальньої дії з GPS-наведенням виробництва Boeing, відому як Joint Direct Attack Munition (JDAM), а саме про її більш далекобійний різновид ER (Extended Range).

Комплекти призначені для того, щоб перетворювати звичайні авіабомби вагою від 226 до 907 кг на керовані по GPS високоточні снаряди.

У матеріалі також зазначено, що, судячи з усього, США та Україна знайшли спосіб, як використовувати ці пристрої з літаків радянського виробництва, які стоять на озброєнні ЗСУ. Крім того, якщо українські пілоти покажуть, що можуть ефективно їх використовувати, то це означає, що номенклатура зброї, що передається, може бути суттєво розширена.

Як повідомлялося раніше, 20 лютого США оголосили про передачу нового пакету допомоги Україні, який включає велику кількість боєприпасів для артилерії та РЗСВ HIMARS.