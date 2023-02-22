Смогут поразить врага на расстоянии в 70 километров: Украина получит от США любопытное оружие

Украина сможет значительно расширить возможности своей авиации

США в новом пакете военной помощи передадут Украине комплекты JDAM-ER, которые предназначены для превращения простых авиационных бомб в высокоточное оружие.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Украина получит "умные бомбы", которые способны поражать цели на расстоянии в 45 миль (72 километра).

В Пентагоне не раскрывали детали поставок и не подтвердили, что речь идет именно о JDAM-ER, но уточнили, что поставки "высокоточных авиационных боеприпасов" входят в пакет помощи на 1,85 миллиарда долларов, который был согласован 21 декабря 2022 года.

Вместе с тем источники издания говорят, что речь идет о бомбе дальнего действия с GPS-наведением производства Boeing, известной как Joint Direct Attack Munition (JDAM), а конкретно о ее более дальнобойной разновидности ER (Extended Range).

Комплекты предназначены для того, чтобы превращать обычные авиабомбы весом от 226 до 907 кг в управляемые по GPS высокоточные снаряды.

В материале также указано, что судя по всему США и Украина нашли способ, как использовать эти устройства с самолетов советского производства, которые стоят на вооружении ВСУ. Кроме того, если украинские пилоты покажут, что могут эффективно их использовать, то это значит, что номенклатура передаваемого оружия может быть существенно расширена.

Как сообщалось ранее, 20 февраля США объявили о передаче нового пакета помощи Украине, которое включает в себя большое количество боеприпасов для артиллерии и РЗСО HIMARS.