Новая военная помощь от США: в Белом доме рассказали, что дают в этот раз

В пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS, партия Javelin и другое

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов. Произошло это после того, как Джо Байден посетил Украину 20 февраля.

О новом пакете военной помощи сказано в заявлении Пентагона, передает репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс. Военная помощь должна удовлетворить критически важные потребности Украины в войне.

"Сегодня министерство обороны объявляет о выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны", — сказано в заявлении Пентагона.

Среди прочего, пакет новой военной помощи будет включать:

дополнительные боеприпасы для РЗСО HIMARS,

дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды,

120-миллиметровые минометные снаряды,

четыре радара для воздушного наблюдения,

дополнительные системы Javelin,

около 2 тысяч бронебойных ракет,

два тактических транспортных средства для ремонта оборудования,

мины,

приборы ночного видения,

четыре БМП Bradley.

Как ранее сообщал "Телеграф", ожидалось, что Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн долларов во время своего визита в Киев.

До этого пакет военной помощи от США был объявлен 3 февраля на сумму 2,2 миллиарда долларов. В него вошли дальнобойные ракеты GLSDB, боеприпасы и бронированные автомобили.