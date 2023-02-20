Новая военная помощь от США: в Белом доме рассказали, что дают в этот раз
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В пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS, партия Javelin и другое
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов. Произошло это после того, как Джо Байден посетил Украину 20 февраля.
О новом пакете военной помощи сказано в заявлении Пентагона, передает репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс. Военная помощь должна удовлетворить критически важные потребности Украины в войне.
"Сегодня министерство обороны объявляет о выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны", — сказано в заявлении Пентагона.
Среди прочего, пакет новой военной помощи будет включать:
- дополнительные боеприпасы для РЗСО HIMARS,
- дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды,
- 120-миллиметровые минометные снаряды,
- четыре радара для воздушного наблюдения,
- дополнительные системы Javelin,
- около 2 тысяч бронебойных ракет,
- два тактических транспортных средства для ремонта оборудования,
- мины,
- приборы ночного видения,
- четыре БМП Bradley.
Как ранее сообщал "Телеграф", ожидалось, что Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн долларов во время своего визита в Киев.
До этого пакет военной помощи от США был объявлен 3 февраля на сумму 2,2 миллиарда долларов. В него вошли дальнобойные ракеты GLSDB, боеприпасы и бронированные автомобили.