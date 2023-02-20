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Новая военная помощь от США: в Белом доме рассказали, что дают в этот раз

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Военная помощь Украине от США Новость обновлена 20 февраля 2023, 18:14
Военная помощь Украине от США. Фото Открытые источники

В пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS, партия Javelin и другое

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов. Произошло это после того, как Джо Байден посетил Украину 20 февраля.

О новом пакете военной помощи сказано в заявлении Пентагона, передает репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс. Военная помощь должна удовлетворить критически важные потребности Украины в войне.

"Сегодня министерство обороны объявляет о выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны", — сказано в заявлении Пентагона.

Среди прочего, пакет новой военной помощи будет включать:

  • дополнительные боеприпасы для РЗСО HIMARS,
  • дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды,
  • 120-миллиметровые минометные снаряды,
  • четыре радара для воздушного наблюдения,
  • дополнительные системы Javelin,
  • около 2 тысяч бронебойных ракет,
  • два тактических транспортных средства для ремонта оборудования,
  • мины,
  • приборы ночного видения,
  • четыре БМП Bradley.

Как ранее сообщал "Телеграф", ожидалось, что Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн долларов во время своего визита в Киев.

До этого пакет военной помощи от США был объявлен 3 февраля на сумму 2,2 миллиарда долларов. В него вошли дальнобойные ракеты GLSDB, боеприпасы и бронированные автомобили.

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