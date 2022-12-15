Украине могут передать оборудование для создания "умных" авиабомб (видео)

Окончательное решение по поставкам еще не известно

Украинские военные могут получить от США комплекты Joint Direct Attack Munition. Это оборудование, которое делает из неуправляемых авиаснарядов "умные бомбы".

Как отмечают в The Washington Post, такие переделанные снаряды могут с высокой точностью поражать российские военные позиции, а также могут крепиться к различным видам оружия и самолетам. Пока неизвестно, одобрена ли высшим руководством США предложенная передача JDAM Украине, добавляют в статье.

Комплект включает в себя устройство глобального позиционирования (GPS-наведение). В США использовали эту технологию для бомб весом более 900 кг на истребителях или бомбардировщиках. Неизвестно, как именно было предложено использовать JDAM в Украине — на самолетах или наземных вооружениях. Если поставку одобрят, то это станет важным шагом, поскольку поможет новым способом нацеливаться на российские подразделения и штабы. Заявленная дальность действия бомб составляет 28 км от точки сброса после модернизации. Модернизация простых бомб в "умные" возможна для снарядов от 230 до 910 кг.

Отметим, что Украина ранее получила от США HARM — высокоскоростные противорадиационные ракеты воздушного базирования. Как рассказывал военный журналист Юрий Бутусов, даже после передачи HARM, наибольшие возможности возникнут у украинских сил после поставок F-16 с управляемыми бомбами типа JDAM. Они смогут действовать "сообща", пишет автор: "группа зачистки ПВО сможет выбить с помощью HARM радары (дальность пуска с самолета от 110 до 150 км), тогда истребители смогут беспрепятственно подлетать на 30-40 километров к фронту и точно поражать многие цели на земле".

The Washington Post добавляет, что в Украине в основном используются самолеты МиГ советского производства и в США искали способы их модернизации, чтобы не поставлять более новые самолеты, требующие иного обучения. Кроме прочего обсуждается поставка в Украину ЗРК Patriot, который может перехватывать баллистические ракеты.