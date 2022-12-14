США могут передать Украине ЗРК Patriot - но у Байдена есть условие

Основная задача ЗРК Patriot — перехват баллистических ракет, потому они являются крайне важными для Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может дать согласие на передачу зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины, однако для этого есть условие. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, американский лидер может согласовать передачу ЗРК Patriot после того, как Пентагон даст ответы на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, его обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.

Отмечается, что Пентагон работает над деталями программы обучения украинских военных, которая, вероятно, будет проходить в Германии. Обучение может занять более полугода.

"Это будет самая сложная часть оборудования, которую Украина получила на сегодняшний день. Если бы у украинцев был год или два на освоение Patriot, это не было бы проблемой… Я полагаю, что Пентагон очень нервничает по этому поводу", — рассказал WP отставной американский военный офицер из Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Также еще один американский чиновник сообщил в интервью изданию, что оружие будет поступать из запасов США.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вскоре может получить зенитно-ракетные комплексы Patriot. Соответствующий план был разработан Пентагоном и должен быть согласован в ближайшие дни. Несмотря на то, что данные комплексы являются сложными в освоении и требовательны к логистике, а подготовка экипажей обычно занимает несколько месяцев, в США понимают их важность для Украины.