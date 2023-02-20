Нова військова допомога від США: у Білому домі розповіли, що дають цього разу

До пакету військової допомоги увійдуть боєприпаси для HIMARS, партія Javelin та інше

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 460 мільйонів доларів. Сталося це після того, як Джо Байден відвідав Україну 20 лютого.

Про новий пакет військової допомоги йдеться у заяві Пентагону, передає репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс. Військова допомога має задовольнити критично важливі потреби України у війні.

"Сьогодні міністерство оборони оголошує про надання військової допомоги, спрямованої на задоволення критично важливих потреб України у сфері оборони", — сказано у заяві Пентагону.

Серед іншого пакет нової військової допомоги включатиме:

додаткові боєприпаси для РЗСО HIMARS,

додаткові 155-міліметрові артилерійські снаряди,

120-міліметрові мінометні снаряди,

чотири радари для повітряного спостереження,

додаткові системи Javelin,

близько 2 тисяч бронебійних ракет,

два тактичні транспортні засоби для ремонту обладнання,

міни,

прилади нічного бачення,

чотири БМП Bradley.

Як раніше повідомляв "Телеграф", очікувалося, що Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн. доларів під час свого візиту до Києва.

До цього пакет військової допомоги від США було оголошено 3 лютого на суму 2,2 мільярда доларів. До нього увійшли далекобійні ракети GLSDB, боєприпаси та броньовані автомобілі.