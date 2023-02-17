Не зброя: Латвія знайшла оригінальний спосіб допомогти Україні

Рішення про передачу допомоги прийматиметься Кабінетом міністрів

Латвія надасть необхідну Україні допомогу. Сейм в остаточному читанні одноголосно ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення нашої країни й тепер у п’яних водіїв у Латвії вилучатимуть автомобілі та передаватиму їх на користь України.

Голова Комісії з оборони Раймонд Бергманіс, який відповідав за просування законопроекту в Сеймі, зазначив, що ці авто можна було б здавати, наприклад, на переробку, однак у цій ситуації вирішено допомогти передачею цих машин Україні. Про це повідомляє видання Delfi.

"Зараз ми можемо продавати конфісковані у п’яних водіїв машини, здавати на переробку або розбирати на запчастини, проте ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України", — сказав Раймонд Бергманіс.

Рішення про передачу вилучених у п’яних водіїв авто прийматиметься Кабінетом міністрів у кожному окремому випадку. Процес передачі машин проводитиметься за допомогою організації, яка співпрацює з українським урядом. Їй уже надходили конкретні запити щодо допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще одна країна наважилася допомогти Україні та готова передавати танки "Леопард". Однак Leopard будуть старішого зразка.