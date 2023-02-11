"Леопарди" рвуться в Україну: ще одна країна наважилася передати ЗСУ сотню "застарілих" танків

Нідерланди разом із Німеччиною та Данією відправлять Україні щонайменше 100 "леопардів" старого зразка

Поки українські військові вирушили до Європи для навчання на новітніх танках Leopard 2A6, ще одна країна "дозріла" для передачі німецьких бронемашин ЗСУ.

Йдеться про Нідерланди: уряд країни заявив, що не передаватиме танки Leopard 2A6, які країна орендує у Німеччини і раніше збиралася відправити в Україну.

Про це сказала міністр оборони держави Кайса Оллонгрен під час виступу у Палаті представників у п’ятницю, 10 лютого, пише "Обозреватель" з посиланням на wnl.tv.

Вона заявила, що таки цієї модифікації "не передбачаються для передачі". Таке рішення було ухвалено урядом ФРН.

Однак, як сказала міністр, навіть якби Берлін вирішив, що ця техніка має вирушити до України, Нідерланди "на це не повелися б".

У той же час, Оллонгрен сказала, що Київ все ж таки отримає партію бойових танків Leopard, але старішого зразка. Йдеться про понад сотню одиниць танків Leopard 1A5. Ця передача буде здійснена у кооперації з Данією та Німеччиною.

Глава оборонного відомства наголосила, що їх необхідно відправити в Україну "якнайшвидше".

Нагадаємо, що офіцер Армії оборони Ізраїлю військовий аналітик Ігаль Левін "підбадьорив" українських військових з приводу танків Leopard 1: на його думку, на полі бою все вирішує не техніка, а те, як вона застосовується. І перші дні нападу російського ворога довели це.