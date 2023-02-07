У Німеччині сказали, коли Україна отримає перші танки Leopard 2

Українські воїни сьогодні виїхали до Європи для навчання на танках Leopard 2A6

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до України 7 лютого розповів, коли танки Leopard 2A6 прибудуть на фронт. Окрім того, група українських військових сьогодні відбула у ФРН для проходження навчання управління західними танками.

Про це повідомило Міноборони Німеччини у Twitter. Глава відомства похвалив роботу українських воїнів на полі бою, зазначивши, що основні танки прибудуть в Україну до кінця березня 2023 року.

"Наступні конкретні кроки для нашої підтримки України: міністр оборони Пісторіус зустрівся сьогодні в Україні, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським та колегою Олексієм Резніковим. Основні бойові танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня", – йдеться у повідомленні німецького Міноборони.

Щоб українські воїни змогли навчитися поводитись із західними танками, їх відправили на навчання до Німеччини. Проводили захисників голова німецького Міноборони Борис Пісторіус та український міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьогодні мав честь проводжати ваших військових для проведення підготовки на Leopard 2. Я захоплююся швидкістю підготовки українців, які здобувають знання. Системи озброєння ефективно працюють для України в цій загарбницькій війні росії. Це стосується Marder, NASAMS, Patriot. Це також показує, як добре працюють українські солдати", — заявив Пісторіус під час прес-конференції в Military Media Center у Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина збільшить військову допомогу Україні. Передасть п’ять зеніток Gepard та п’ять бронемашин Badger.