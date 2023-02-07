Не авіація, але теж потрібне: Німеччина передасть Україні більше зброї, подробиці

Зброя приїде у лютому-березні 2023 року

Німеччина поставить до кінця лютого велику кількість керованих ракет для систем ППО. Крім цього, ФРН передасть автомобільні установки також до майже 200-м "Леопардам".

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung. Частина допомоги прибуде до кінця лютого, а частина – навесні.

За словами голови німецького Міноборони, рішення було ухвалено після того, як Борис Пісторіус зустрівся з Володимиром Зеленським. Під час бесіди вони обговорили збільшення обсягів воєнної допомоги від Німеччини. У рамках цього діалогу Пісторіус пообіцяв, що Україна до кінця лютого 2023 року отримає більше керованих ракет для протиповітряної оборони, п’ять зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard та п’ять інженерних протитанкових самохідних установок Badger.

У березні Німеччина передасть нашій країні п’ять танкових мостоукладачів Biber. Але позиція ФРН щодо бойової авіації залишається поки що незмінною — німецький уряд вважає, що про це не може бути й мови.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна має власну зброю, яка може бити по території росії. І ніхто не забороняє нашій країні робити це, наголосив Олексій Данилов.