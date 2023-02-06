Один снаряд уб’є кількох ворогів: американський радник Залужного просить у Заходу важливу зброю

Україні необхідно отримати перевагу над росіянами, незважаючи на конвенції про заборону використання касетних боєприпасів

Країни-союзники України мають негайно передати касетні боєприпаси та ракети ATACMS. Це необхідно для того, щоб ЗСУ отримали перевагу у війні на виснаження.

Таку думку висловив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс. В інтерв’ю "Укрінформ" він оцінив сьогоднішню ситуацію на фронті і наголосив, що російська лінія оборони має перебувати під постійним вогневим натиском.

Особливо Україна потребує ракет DPICM і ATACMS. DPICM (Dual-purpose improved conventional munition, вдосконалений звичайний боєприпас подвійного призначення, касетний боєприпас).

"DPICM потрібен на полі бою прямо зараз. Це насправді законна зброя. Очевидно, що Україна використовуватиме таку зброю лише проти зрозумілих військових цілей. Ті на Заході, хто виступає проти надання Україні DPICM, ніколи не були в Україні під час війни, – сказав він. він.

За словами військового радника Залужного, боєприпаси DPICM розроблені безпосередньо для того, щоб боротися з переважаючою силою супротивника. Ці боєприпаси підійдуть для знищення російської артилерії, і Захід зобов’язаний передати їх Україні замість менш ефективних фугасних снарядів, які зараз постачають.

Що стосується конвенції про заборону використання касетних боєприпасів, то її авторів Райс назвав "наївною групою західних лідерів, які мали найкращі наміри, але насправді лише перешкодили розробленому 50 років тому плану оборони Європи від переважаючої російської артилерії".

"А зараз Україна розплачується за таку наївність Заходу. Ні Україна, ні Латвія, ні Естонія, ні Польща, ні Туреччина не підписали конвенцію, тому що вони були в курсі, що основним артилерійським захистом від російського вторгнення з переважною артилерійською силою завжди передбачалося зробити DPICM. Не фугасні боєприпаси", — сказав він.

На сьогоднішній день країни-союзники передали Україні мільйон великокаліберних снарядів, якими попередньо знищено 50 000 російських солдатів. Тобто випущено приблизно 20 снарядів, щоб убити одного загарбника. А при використанні DPICM у комплексі з кваліфікованими операторами-коригувальниками БПЛА та артилеристами кожен снаряд здатний знищити кількох росіян, повідомив радник Залужного.

"Таке пропорційне зростання летальності більш ніж виправдовує будь-які компроміси з цього приводу", — наголосив Райс.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що США передадуть Україні далекобійні ракети GLSDB, але не сумісні з установками HIMARS. До того ж, постачання розпочнеться приблизно за 9 місяців, а не зараз.