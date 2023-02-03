Дальнобійні ракети GLSDB не сумісні з HIMARS: що обіцяють США та коли передадуть зброю

США укласти договір з виробником ракет GLSDB на 200 млн доларів

Ракети GLSDB, про постачання яких у новому пакеті військової допомоги Україні США оголосили 3 лютого, не сумісні з установками HIMARS. Але Америка пообіцяла вирішити це питання.

Про це повідомляє Reuters. За інформацією видання, США нададуть Україні нові пускові установки для бомби малого діаметра наземного базування вже навесні 2023 року, а не за 9 місяців, як повідомлялося раніше.

Після оголошення про новий пакет військової допомоги стало відомо, що ракети GLSDB дальністю 150 км будуть поставлені в Україну не раніше ніж через дев’ять місяців. Як передає Bloomberg, спочатку буде укладено договір із фірмою-виробником Boeing Co на 200 млн доларів, після чого розпочнеться процес виготовлення боєприпасів.

Нова зброя, бомба малого діаметра наземного базування (GLSDB), дозволить українським військовим вражати цілі на відстані, що вдвічі перевищує відстань, яку досягають ракети, які вони зараз запускають із поставленої США високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS). Це означає, що під ударом опиняться всі російські лінії постачання на сході України, а також частина окупованого Криму.

Гібридна зброя великої дальності поєднує в собі два перевірені пристрої: авіабомбу малого діаметра GBU-39, керовану супутниками GPS, та армійську ракету, що вже експлуатується українськими військами. Дальність польоту авіабомби GBU-39 досягає 110 км, а установка на неї двигунів реактивних снарядів М26 додає ще близько 40 км.

Відмінною властивістю є не лише дальність та висока ефективність поразки цілей, а й дешева вартість GLSDB порівняно з ракетами HIMARS — близько 60 і 600 тисяч доларів відповідно. На сьогоднішній день у росіян немає подібної зброї. Максимальна дальність їх ураження — 90 км (з установки РСЗВ "Смерч" калібру 300 мм). До речі, російський "Смерч" випускає некеровані ракети, а GLSDB споряджена комбінованою (інерційною, супутниковою та напівактивною лазерною) системою наведення.

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