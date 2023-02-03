Дальнобійні ракети, Javelin і не тільки: США оголосили про нову військову допомогу Україні
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Сума допомоги складає 2,2 млрд. доларів
США анонсували новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли далекобійні ракети і не тільки, які мають прибути до України за кілька днів або тижнів.
Про це повідомив репортер видання Foreign Policy у Пентагоні Джек Детч у своєму Twitter. За його словами, сума допомоги становить 2,2 мільярди доларів.
У новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть:
- 250 протитанкових ракет Javelin,
- ракети GLSDB дальністю до 150 км,
- артилерійські боєприпаси 155-мм,
- звичайні та далекобійні ракети для HIMARS,
- додаткові боєприпаси для High Mobility.
- мінометні снаряди 120-мм,
- 190 великокаліберних кулеметів з тепловізором,
- приціли та пов'язані з ними боєприпаси для протидії БПЛА,
- 181 машина із захистом від мін та засідок (MRAP),
- протипіхотні боєприпаси Claymore,
- спорядження для холодної погоди, шоломи та інше обладнання,
- дві вогневі установки ППО HAWK,
- 20 протимінометних РЛС,
- медикаменти та інше.
"Таким чином військова допомога США Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії досягла 29,3 мільярда доларів", — написав журналіст.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Ізраїлі заговорили про передачу Україні систем ПРО "Залізний купол". Передача цього озброєння може стати справжнім проривом у допомозі Ізраіля.