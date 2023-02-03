Дальнобійні ракети, Javelin і не тільки: США оголосили про нову військову допомогу Україні

Сума допомоги складає 2,2 млрд. доларів

США анонсували новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли далекобійні ракети і не тільки, які мають прибути до України за кілька днів або тижнів.

Про це повідомив репортер видання Foreign Policy у Пентагоні Джек Детч у своєму Twitter. За його словами, сума допомоги становить 2,2 мільярди доларів.

У новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть:

250 протитанкових ракет Javelin,

ракети GLSDB дальністю до 150 км,

артилерійські боєприпаси 155-мм,

звичайні та далекобійні ракети для HIMARS,

додаткові боєприпаси для High Mobility.

мінометні снаряди 120-мм,

190 великокаліберних кулеметів з тепловізором,

приціли та пов'язані з ними боєприпаси для протидії БПЛА,

181 машина із захистом від мін та засідок (MRAP),

протипіхотні боєприпаси Claymore,

спорядження для холодної погоди, шоломи та інше обладнання,

дві вогневі установки ППО HAWK,

20 протимінометних РЛС,

медикаменти та інше.

"Таким чином військова допомога США Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії досягла 29,3 мільярда доларів", — написав журналіст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Ізраїлі заговорили про передачу Україні систем ПРО "Залізний купол". Передача цього озброєння може стати справжнім проривом у допомозі Ізраіля.