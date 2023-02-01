Прорив у допомозі від Ізраїлю? Прем’єр країни заінтригував заявою

Системи ПРО "Залізний купол" можуть захистити українські міста на 90% від російських ракет

В Ізраїлі більше не відкидають постачання Україні систем протиракетної оборони "Залізний купол". А ще кілька місяців тому уряд країни був категорично проти цього.

Про таку можливість розповів прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє CNN. За його словами, ця система надійно захистить українське небо від російських ракет.

Держава вивчає питання щодо можливої передачі новітньої системи ПРО "Залізний купол" України. Система стоїть на озброєнні Ізраїлю з 2011 року і здатна захистити від некерованих тактичних ракет із дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Успіх перехоплених цілей в Ізраїлі оцінюють на 90% зі 100%.

"Ну, я, безумовно, розглядаю це", — сказав Біньямін Нетаньяху, коментую постачання "Залізного куполу" Україні.

Нагадаємо, що раніше в Ізраїлі заявили, що їхня допомога Україні набагато масштабніша, аніж про це розповідається. Армія країни систематично перехоплює поставки озброєння з Ірану до Сирії та Лівану, де стоять російські війська. Зокрема знищуються партії іранських "Шахедів".

Також "Телеграф" розповідав про те, що Ізраїль ударив по заводу в Ірані, який виробляє передову зброю. У країні офіційно це не підтверджують, але ізраїльські спецслужби вже понад сорок років ведуть таємну війну проти створення "брудних бомб" Тегераном.