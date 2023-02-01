Прорыв в помощи от Израиля? Премьер страны заинтриговал заявлением

Системы ПРО "Железный купол" могут защитить украинские города на 90% от российских ракет

В Израиле больше не исключают поставку Украине систем ПВО "Железный купол". Еще пару месяцев назад правительство страны было категорически против этого.

О такой возможности рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает CNN. По его словам, это вооружение надежно защитит украинское небо от российских ракет.

Государство изучает вопрос возможной передачи новейшей системы ПРО "Железный купол" Украины. Система стоит на вооружении Израиля с 2011 года и способна защитить от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Успех перехваченных целей в Израиле оценивают на 90% из 100%.

"Ну, я, безусловно, рассматриваю это", — сказал Биньямин Нетаньяху, комментирую поставку "Железного купола" Украине.

Напомним, что ранее в Израиле заявили, что их помощь Украине намного масштабнее, чем об этом рассказывается. Армия страны систематически пресекает поставки вооружения из Ирана в Сирию и Ливан, где стоят российские войска. В частности, останавливаются партии иранских "Шахедов".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Израиль ударил по заводу в Иране, который производит передовое оружие. В стране официально это не подтверждают, но израильские спецслужбы уже более сорока лет ведут тайную войну против создания "грязных бомб".