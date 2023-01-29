Как Израиль уничтожал заводы по созданию ядерного оружия в Иране и арабских странах

Израильские спецслужбы вот уже более сорока лет ведут тайную войну против создания "грязных бомб"

В ночь на 29 января завод по производству передового оружия в Исфахане (Иран) подвергся атаке дронов. Официальный Тегеран заявил о незначительных повреждениях, в то время как ряд западных СМИ, включая Jerusalem Post, пишут о четырех взрывах и серьезном ущербе. Также издание утверждает, что на заводе в Исхафане проходили работы по созданию ядерного оружия.

И хотя Израиль отрицает свою причастность, ранее не раз писалось о том, что за успешными атаками на иранские ядерные объекты в Натанзе и Кередже в 2021 году стоял "Моссад". Не секрет, что израильские спецслужбы вот уже более сорока лет ведут тайную войну против создания "грязной бомбы" в Иране, Ираке и Сирии. "Телеграф" предлагает вспомнить, как все начиналось.

Как евреи объединились с арабами против бомбы

Еще начиная с начала девяностых годов Иран расходовал огромные средства для получения "грязной бомбы" в кратчайшие сроки, приобретая оборудование и технологии везде, где только возможно. Попытки создания собственного ядерного оружия проводились также в Ираке, Сирии и Ливии. Когда в 2002 году главой "Моссада" был назначен уроженец Украины Меир Даган, Израиль открыл полномасштабный фронт войны с созданием иранской ядерной бомбы.

Для этого Дагану были даны все полномочия и практические неограниченные ресурсы, как материальные, так и человеческие. Кроме того, он совершил очень смелый и ловкий ход: наладил сотрудничество со спецслужбами тех арабских государств, которые хотя и не поддерживали Израиль в пространстве публичной политики, но были совсем не рады существованию под боком радикальных шиитских революционеров.

Журналист Ронен Бергман написал беспрецендентное исследование тайных спецопераций "Моссада"

"Иордания, Египеи, Саудовская Аравия, Марокко и другие государства боялись иранской атомной бомбы даже больше, чем Израиль", – писал журналист, историк "Моссада" Ронен Бергман в книге "Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций".

Гениальность этого хода заключалась в том, что спецслужбы ряда арабских государств давно имели своих шпионов в Сирии, Иране и Ливане. И в отличие "моссадовцев", на арабской территории оперативники-арабы имели намного больше шансов на успех. С другой стороны, помощь "Моссаду" оказывало американское министерство финансов, помогавшее отслеживать закупки Ираном компонентов для создания атомной бомбы.

Убей первым

Главный удар предполагалось нанести по ученым так называемой "оружейной группы", которая отвечала за разработку взрывного устройства атомной бомбы. В "список смертников", составленный "Моссадом", вошло 15 имен.

Первой жертвой этого списка стал Ардешир Хоссейнпур, ученый-атомщик, работавший на ядерном объекте в Исфагане. Он умер 14 января 2007 года при таинственных обстоятельствах – в результате "асфикции, последовавшей за утечкой газа". А 12 января 2010 года один из ведущих ученых иранского ядерного проекта Масуд Алимохаммади был взорван радом с собственным домом. До конца года были убиты еще четверо ученых из списка.

Эффект превзошел все ожидания. Иранским спецслужбам пришлось настолько усилить охрану ученых, что быт их семей превратился в сущий ад – живущие под ежедневным страхом смерти, они довольно быстро просились перевести их обратно на гражданские объекты. И, конечно же, теперь никакими деньгами нельзя было заманить в Иран ученых из других стран.

По данным СМИ, всего за три года ведомство Меира Дагана уничтожило в арабских странах "несколько сотен" ученых, причастных к созданию ядерного вооружения.

Предпоследний на данный момент удар по иранской "грязной бомбе" Израиль нанес в мае 2018-го, когда агенты "Моссада" похитили из специального хранилища в Тегеране секретный ядерный архив – причем в полном объеме, 100 тыс документов общим весом в полтонны.

"Опера" для 16 ракет и одного атомного реактора

Иран не был первым исламским государством, которому Израиль не позволил создать свою "грязную бомбу". Еще в конце семидесятых "Моссад" начал тайную войну с ядерной программой Ирака, которая вошла в историю как операция "Опера".

Предположительно в 1979 году Ирак закупил во Франции ядерный реактор класса "Осирис" для производства плутония и начал вести интенсивные переговоры о закупке обогащенного урана. По данным "Моссада", реактор, расположенный неподалеку от Багдада, нужно было уничтожить не позднее лета 1981 года, пока он не будет заполнен топливом. Иначе ядерное заражение приведет к неслыханной экологической катастрофе в регионе.

Но согласно другим оценкам, "Озирак" был непригоден для производства оружейного плутония. Как утверждал профессор физики из Гарвардского университета Ричард Уилсон, сама конструкция реактора исключала создание "грязной бомбы". Как бы то ни было, но еще до начала операции как минимум трое иракских ученых-атомщиков скончались при не выясненных до конца обстоятельствах.

Сама операция "Опера" была тщательно подготовлена и запланирована на вторую половину воскресенья 7 июня 1981 года, чтобы уменьшить возможные потери среди французских специалистов, работающих на объекте. Кроме того, на иракскую территорию была заранее заброшена вертолетами поисковая команда "Подразделение 669", члены которой тайно рассредоточились вдоль предполагаемого маршрута восьми истребителей, атакующих "Озирак". (На тот случай, если пилотам придется катапультироваться.)

Первый израильский космонавт Илан Рамон принимал участие в ракетной атаке на иракский ядерный реактор

Любопытно, что один из пилотов F-16, нанесших удар по реактору, самый молодой участник операции Илан Рамон, впоследствии стал первым израильским космонавтом и погиб во время крушения шаттла "Колумбия" в 2003 году.

Согласно израильским источникам, все 16 бомб поразили реакторный комплекс и только две из них не взорвались. Из-за того, что истребители шли на низкой скорости, иракские ПВО оказались застигнутыми врасплох и хотя открыли ответный огонь, ни один израильский самолет не получил повреждений.

"Сюрприз" для Башара Асада

Одной из самых крупных удач Меира Дагана в борьбе с попытками исламских стран создать собственное ядерное оружие стала операция "Сюрприз".

В начале 2007 года благодаря спецоперации в Вене "Моссад" заполучил секретные документы, принадлежащие директору сирийской комиссии по атомной энергии Ибрагиму Отману, из которых стало ясно, что Сирия создает собственную атомную бомбу. И это притом, что сирийский лидер Башар Асад подписал Договор о нераспространении ядерного вооружения.

Реактор, позволяющий производить оружейный плутоний, был приобретен в Северной Корее на иранские деньги и надежно спрятан от разведок других стран в районе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом не знали даже в ЦРУ – именно "Моссад" передал копии секретных документов американцам.

Благодаря ЦРУ удалось выяснить, что сирийский реактор – точная копия северокорейского, построенного в научно-исследовательском центре в Йонбёне. Кроме того, оказалось, что объект будет запущен в течение полгода, а значит, как и в случае с иракским "Озираком", нужно поторопиться.

В Вашингтоне отказались поддержать Иерусалим, поэтому израильские ВВС действовали своими силами. 6 сентября, обманув сирийское ПВО, истребители воздушно-космических сил Израиля выпустили 22 ракеты по трем целям на атомном исследовательском комплексе. Удар застал сирийцев врасплох, реактор был полностью уничтожен.

После чего премьер Израиля Эхуд Ольмерт направил Башару Асаду секретное послание с предложением "джентльменской сделки". Если Сирия не предпринимает ответных действий против Израиля, Иерусалим оставляет в тайне тот факт, что Дамаск грубо нарушил условия Договора о нераспространении ядерного оружия. Не говоря о том, что полтора десятилетия кропотливой работы и огромные ресурсы пошли прахом. По крайней мере, так утверждал журналист, историк "Моссада" Ронен Бергман, – согласитесь, красивая история.

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