"Расплата" за поставку рф "шахедов": в Иране прогремели несколько взрывов (видео)

Среди объектов атак — центр по производству дронов, нефтеперерабатывающий завод и военные базы

В Иране, который вызывает осуждение всего мира поставками дронов кремлевскому режиму, прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов минобороны страны. Инцидент произошел на военном заводе в городе Исфахан.

Об этом сообщает Reuters.

"Взрыв произошел в одном из центров по производству боеприпасов Минобороны, согласно заявлению заместителя главы мухафазы Исфахан по политическим вопросам и безопасности, пострадавших нет", – сообщило иранское государственное информагентство IRIB.

По неподтвержденным данным, детонация произошла после атаки беспилотников.

Позже местные СМИ сообщили, что в Иране были атакованы также центр по производству "шахедов", нефтеперерабатывающий завод, военные базы в Хамадане и Кереджи и ряд военных частей. Удары были нанесены в пяти разных локациях.

Кроме того, мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем в промышленном районе Салиме в городе Азаршахр.

Заметим, что по стечению обстоятельств пожар на заводе вспыхнул почти одновременно с атакой беспилотника на промышленный центр производства беспилотников в Исфахане. О количестве пострадавших или жертвах и причинах этого взрывного инцидента пока не сообщается. Пожарные заняты ликвидацией этого масштабного пожара, чтобы огонь не распространился на другие части завода.

Между тем в Минобороны Ирана подтвердили взрыв на производстве боеприпасов из-за нападения беспилотников. Атаку дронов представители официальных властей назвали "неудачной".

Взрыв в одном из центров производства боеприпасов Минобороны Ирана произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

"Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", — сказано в сообщении.

Напомним, что РФ с октября 2022 года активно терроризирует украинские города, нанося удары иранскими дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры и жилым домам. Издание CNN сообщало, что Иран начинает передавать России чертежи и компоненты для беспилотников после того, как страны-террористки достигли соглашения о начале производства ударных беспилотников. Такоже появилась информация, что Москва тайно заключила соглашение с Тегераном о начале производства иранских беспилотников на территории России.

Между тем, в Украине уже появились первые "ловцы шахедов", что дает надежду украинцам на то, что с "иранской дроновой угрозой" скоро будет покончено.