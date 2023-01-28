В Украину прибыли первые системы борьбы с иранскими дронами "Ловцы Шахедов": что известно

На собранные украинцами деньги куплено 6 систем противодействия вражеским БПЛА

Порядком надоевшие украинцам иранские дроны вскоре может ожидать вполне закономерный финал — уничтожение.

На это позволяет надеться сообщение о том, что в Украину прибыли "Ловцы Шахедов", средства на покупку которых в середине октября начали собирать фонд UNITED24, Monobank и волонтер Игорь Лаченков.

О прибытии "Ловцов" сообщили в Минцифры.

Согласно сообщению в Telegram главы ведомства Михаила Федорова, всего закуплено 6 систем противодействия вражеским беспилотникам. Это комплексы радаров и средств глушения сигнала, которые помогают выявлять и блокировать вражеские БПЛА и выпускают свои дроны. Fortem DroneHunter F700 — автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом, летящий на скорости более 100 км/ч, перехватывающий и приземляющий беспилотники.

"Ловцы Шахедов" будут защищать энергетические объекты Украины от вражеских дронов.

Также в министерстве показали обучение операторов на полигоне.

Ранее сообщалось о том, что на Днепропетровщине купили эффектное средство против российских дронов под названием "Лучи смерти".