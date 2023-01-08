Не только из американских: в разведке рассказали, из чьих деталей Иран собирает дроны для россии

Дроны собираются из деталей, которые продаются в открытом доступе

В поставляемых россии иранских дронах Mohajer-6 и Shahed обнаружены не только американские комплектующие, но и детали поступающие из десятков различных стран. Эти компоненты Иран без особых проблем может покупать на открытых рынках.

Так, согласно заявлению представителя Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Вадима Скибицкого, которое он озвучил в интервью итальянской газете Сorielle della Sera, иранские дроны, которые использует рф, собираются из компонентов поступающих из разных стран, таких как США и Япония, и из многих европейских стран, включая, например, Австрию.

"Это компоненты можно легко купить на открытом рынке. И легко собирать (дроны — Ред)", — объяснил Скибицкий.

В разведке рассказали, что наибольшую опасность из этих двух видов дронов представляют Mohajer-6, которые подобны Bayraktar TB2. При этом Скибицкий отметил, что над решением возникшей проблемы уже ведется работа.

"Мы сообщили об этой проблеме всем заинтересованным странам, попросив их больше не продавать эти компоненты", — сказал представитель ГУР.

Напомним, ранее мы писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, в каком городе россияне могут производить дроны по иранским технологиям.

Также мы сообщали о том, в чем опасность иранских дронов и что о них нужно знать.