В сбитом над Украиной иранском БПЛА нашли десятки американских деталей: о чем это говорит

В США уже ищут способы закрыть лазейки

В сбитом осенью прошлого года над Украиной иранском дроне при детальном рассмотрении обнаружили компоненты, которые произведены тринадцатью разными американскими компаниями.

Как говорится в материале CNN, по оценкам украинской разведки в беспилотнике нашли 52 детали, произведенные за пределами Ирана, из них 40 оказались родом из США.

Проблему усложняет то, что нет никаких доказательств того, что эти компании нарушают санкционное законодательство и продают свою продукцию Ирану напрямую.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что даже несмотря на то, что производители комплектующих обязались усилено мониторить пути сбыта их продукции, однако это не всегда представляется возможным. Компании могут просто не знать, что какой-нибудь дистрибьютор занимается перепродажей их техники в Иран.

Однако уже можно сделать выводы, что несмотря на жесткие санкции, Тегерану все же удается находить пути, чтобы получать в свои руки западные технологии. После предоставления отчета украинской разведки, западные официальные лица начали искать способы ужесточить ограничения, чтобы закрыть эти лазейки.

Стоит отметить, что в этих дронах нашли не только американские детали, еще 12 из них, согласно данным издания, попали в Иран из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.

Как сообщалось ранее, Иран придумал, как передать россии ракеты в обход санкций ООН.