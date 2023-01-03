Офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассказал "Телеграфу", что иранцам придется ответить за гибель украинских граждан и повреждения инфраструктуры

В течение 1 и 2 января над Украиной сбили более 80 иранских дронов, запущенных россиянами, целенаправленно атакующими мирные города.

При этом в иранском МИД нагло заявляют, что не участвуют в "конфликте", а оборонное сотрудничество с другими странами (включая рф) якобы осуществляется "в соответствии с международными законами и правилами".

Действия Исламской Республики Иран носят откровенно террористический характер. Более того, Иран по собственному желанию включился в войну на европейском континенте.

Любые попытки лидеров иранского террористического режима отрицать вовлечение в российско-украинскую войну – бессмысленны. Есть огромное количество подтверждений такого вовлечения. В том числе пресловутые иранские дроны, часть которых попала к нам в практически неповрежденном виде.

Это всё станет предметом рассмотрения в международных судах – с последующими исками (многомиллионными, а возможно, многомиллиардными) государства Украина, ее компаний (ДТЭК, к примеру) и граждан к государству Иран. За гибель украинских граждан, за повреждения инфраструктуры иранцам придется отвечать.

Понимает ли мир угрозу сближения рф и Ирана? Думаю, да.

В первую очередь это касается Израиля и интересов США. Такое сближение позволяет Ирану обходить санкции, получить российские истребители (и кто его знает, о чем Тегеран и Москва договорились непублично). Россияне же получают дроны, пытаются получить ракеты.

Иран – это страна, вовлеченная в конфликт в Украине, как и Беларусь. А теперь еще, возможно, подтянется и Северная Корея.

Все они обязательно понесут ответственность. Украина уже сейчас должна поднимать этот вопрос, прежде всего, на уровне ООН. И уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, подавать иски, завалить ими тот же Иран – за уничтожение инфраструктуры, личного имущества граждан, за гибель и ранения украинцев.