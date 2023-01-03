В "конфликте" не участвуем: Иран нагло указал Украине, что делать

В МИД страны заявили про ложность обвинений в продаже оружия россии

Иран продолжает отрицать поддержку россии и продажу дронов — в стране заявляют, что все военные виды сотрудничества с россией у Ирана проходили до начала российского вторжения в Украину. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани назвал обвинения в адрес Тегерана "безосновательными".

Слова политика цитирует агентство Xinhua. Оборонное сотрудничество Ирана с другими странами якобы осуществляется "в соответствии с международными законами и правилами". От Украины Иран потребовал прекратить выдвигать ложные обвинения и "рассмотреть соответствующие решения кризиса".

Канаани заявляет, что Иран не является частью конфликта Украины и россии. Он также утверждает, что между официальными лицами Украины и Ирана произошел обмен мнениями и "ни Украина, ни другие обвинители не смогли найти никаких доказательств", — сообщает агентство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Иран возмутился выступлением в Конгрессе США президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что "стратегическое терпение" не безграничное. Напомним, что доказательства использования иранских дронов в Украине готовы предоставить не только разведка нашей страны или союзники, но и более нейтральные государства, такие как Израиль.