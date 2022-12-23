Вопрос выживания: экс-глава МИД рассказал, что разорвет связь россии с Ираном

Иран фактически уже участвует в войне против Украины

Контакты Ирана с Россией во время войны последней против Украины вызваны необходимостью выживания для режимов в Москве и Тегеране. Разорвать эту связь может лишь смена власти и падение режимов в обеих странах.

Такое мнение в эксклюзивном интервью "Телеграфу" высказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, именно смена режима хотя бы в одной из этих стран является ключевым фактором для разрыва сотрудничества.

По словам дипломата, нынешний способ сосуществования двух этих режимов обусловлен обычным вопросом выживания: "Это будет продолжаться, пока не перезагрузится один или оба режима. Они будут сотрудничать, поскольку понимают, что это вопрос их выживания".

Также Климкин подчеркнул, что помимо дронов и ракет угроза Ирана для Украины состоит и в живой силе.

"Иранские ракеты тоже могут использоваться против Украины. Но дроны, конечно, критическая угроза. Еще одна угроза состоит в том, что иранцы могут оказывать россии помощь, чтобы собирать для нее наемников, которых потом та может использовать (в войне против Украины. — прим. ред.)", — рассказал экс-глава МИД.

Россия может завербовать в Иране шиитов, которые ранее уже воевали в Сирии. Также могут набираться добровольцы в Ираке и Пакистане.

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