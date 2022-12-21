Опасность Shahed не только во взрыве: что нужно знать про иранские дроны (видео)

Дрон делают из максимально легких и дешевых материалов, ведь его задача — долететь и взорваться

Российские оккупанты пополнили свои запасы иранских дронов Shahed, которые регулярно использует для ударов по Украине. Кроме риска попаданий, эти барражирующие боеприпасы могут нести вред даже если сбиты все до одного.

В Military Media Center рассказали, что недорогие беспилотники-камикадзе истощают силы украинских систем ПВО. Также их могут использовать для обнаружения позиций. Из-за этого после атак нужно придерживаться информационной тишины и не выставлять места попаданий.

Единственная цель Шахедов — долететь и взорваться, из-за этого их делают максимально дешевыми. Они летают невысоко — до 4 км со скоростью максимум 180 км/час. Летит с 40 кг взрывчатки Shahed-136 до 1,5 тысячи км. Также враг использует Shahed-131, это уменьшенная версия модели со взрывчаткой массой 15 килограмм.

Россияне могут использовать тактику "насыщения ПВО" — выпускать столько беспилотников, чтобы все нельзя было успеть сбить. Напомним, что погодные явления не могут помешать атакам врага. Самим россиянам отслеживать результаты ударов и корректировать их может мешать погода. При тумане сложно проводить спутниковую съемку. Однако враг следит за последствиями ударов с помощью особого самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У — вися за несколько сот километров от украинской границы он видит происходящее в небе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что иранским дронам тяжелее летать в морозную погоду, но в россии могли преодолеть это препятствие. Также было озвучено эффективное оружие против дронов — ЗРК Gepard. Мобильная система, которая хорошо видит дроны даже ночью и может уничтожить короткой очередью вражеский беспилотник, успешно себя проявляет.