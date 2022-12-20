Обстрелы продолжатся: россия получила новую крупную партию "Шахедов"

Оккупанты используют БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре

Оккупанты в ближайшее время будут продолжать наносить удары по Украине, поскольку в их распоряжение поступила новая партия БПЛА "Шахед" из Ирана.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Объединенных экспедиционных сил Великобритании (JEF).

Он отметил, что накануне наша страна подверглась очередному массированному удару с использованием 34 иранских дронов, из новой партии.

"Это "Шахеды" из новой партии, полученной россией от Ирана. 250 штук – столько всего "Шахедов" сейчас получено государством-террористом", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в основном российские ракеты и иранские БПЛА используются оккупантами для нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре, а во время последнего массового удара без света осталось почти 22,5 миллиона человек по всей Украине. У 10 миллионов наблюдались перебои с теплом и водой.

Как сообщалось ранее, Зеленский также обратился к лидерам JEF с просьбой увеличить военную помощь, в частности систем ПВО, танков и артиллерии.