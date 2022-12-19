Враг атаковал Киевскую область дронами: ПВО сбили 9 "шахедов"

Появились неофициальные сообщения о сбитых "шахидах"

В ночь на 19 декабря оккупанты атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Чиновник призвал граждан позаботиться о себе и близких и пройти в укрытия. В хранилищах необходимо находиться, пока не прозвучит сигнал отбоя опасности.

"Следите за информацией из официальных источников. Прошу не фотографировать и не комментировать работу военных и сил ПВО", — отметил Кулеба.

Кроме того, СМИ сообщили, что в 04:28 в столице слышали звуки взрывов. Также появились сообщения о том, что противоздушная оборона сбивала вражеские "шахеды". Позже власти подтвердили, что сбито 9 "гадких птиц" оккупантов.

Ранее глава Николаевской области Виталий Ким вечером 18 декабря предупредил об атаке вражеских дронов-камикадзе на юге.