От каждой страны - свое оружие: Зеленский обратился с просьбой к союзникам
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Президент Украины просит Европу усилить военную поддержку нашей страны
В ночь на 19 декабря россия атаковала Киев иранскими дронами, в очередной раз повредив объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF) с просьбой увеличить военную помощь.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента страны.
Глава государства рассказал о том, что враг не перестает бить по критический инфраструктуре, из-за чего миллионы украинцев вынуждены оставаться без света, тепла и воды. Он назвал зиму решающим моментов в битве с россией и призвал иностранных партнеров усилить военную поддержку Украины.
Обратившись к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, Владимир Зеленский попросил увеличить возможность поставки систем ПВО и помочь ускорить соответствующие решения партнеров.
"Стопроцентный воздушный щит для Украины – это один из самых успешных шагов против российской агрессии. И этот шаг нужен именно сейчас", — добавил Владимир Зеленский.
Норвегию украинский лидер попросил увеличить поставки систем NASAMS и ракет к ним, которые на сегодняшний день существенно усилили защиту Украины.
Премьер-министра Норвегии Кайсу Оллонгрен Владимир Зеленский попросил увеличить поставки танков, в частности "Леопардов", комплексов "Гарпун" и других артиллерийских систем.
К премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону украинский президент обратился с просьбой усилить нашу артиллерию. Для этого необходимо больше ЗРК RBS-98 и самолетов Gripen.
У Литвы Зеленский попросил еще больше систем NASAMS и ЗРК Stinger, у Латвии — артиллерийские системы, у Эстонии — артиллерийские снаряды 155 миллиметров и запасные части для гаубиц. Также он попросил САУ Caesar у Дании и снаряды 122-го и 152-го калибров, средства радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотникам, комплексы MLRS у Финляндии.
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