Спецслужбы РФ готовят теракты в странах НАТО для подрыва военной помощи Украине – разведка

Об этом заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам Александр Данилюк

Согласно информации, имеющейся у украинской разведки, спецслужбы Российской Федерации готовят к передаче экстремистским организациям на территории стран НАТО захваченное в Украине западное оружие для проведения террактов в целях подрыва западной военно-технической помощи Украине.

Об этом со ссылкой на источник в украинской разведке на своей странице в Facebook заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк.

"Согласно информации имеющейся у украинской разведки, спецслужбы Российской Федерации планируют провокации в целях подрыва международной военно-технической помощи Украине. В частности, россияне готовятся передать западное оружие, которое было захвачено ими в Украине, в частности, в Мариуполе, ряду экстремистских организаций для осуществления ими террористических актов, в том числе на территории стран НАТО", — заявил он.

Александр Данилюк

"Заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс также заявил об угрозе провокаций со стороны РФ, отметив, что Россия захватывает в Украине американское оружие и заинтересована в ее попадании в ненадежные руки в целях поддержки собственной дезинформации о, отсутствии контроля за вооружением, которое предоставляется Украине Соединенными Штатами", — подытожил Александр Данилюк.

Напомним, 8 декабря Комитет по иностранным делам Палаты представителей США отклонил законопроект крыла Дональда Трампа в партии республиканцев о проверке всей помощи, предоставленной Украине.