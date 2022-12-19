Спецслужби РФ готують теракти в країнах НАТО для підриву військової допомоги Україні – розвідка

Про це заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам Олександр Данилюк

Згідно з інформацією, наявною в української розвідки, спецслужби Російської Федерації готують до передачі екстремістським організаціям на території країн НАТО захоплену в Україні західну зброю для проведення терактів з метою підриву західної військово-технічної допомоги Україні.

Про це з посиланням на джерело в українській розвідці на своїй сторінці у Facebook заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк.

"Згідно з інформацією наявною в української розвідки, спецслужби Російської Федерації планують провокації з метою підриву міжнародної військово-технічної допомоги Україні. Зокрема, росіяни готуються передати західну зброю, яку було захоплено ними в Україні, зокрема, в Маріуполі, низці екстремістських організацій для здійснення ними терористичних актів, зокрема, на території країн НАТО", — заявив він.

Олександр Данилюк

"Заступник постійного представника США при ООН Річард Міллс також заявив про загрозу провокацій з боку РФ, зазначивши, що Росія захоплює в Україні американську зброю і зацікавлена в її потраплянні в ненадійні руки з метою підтримки власної дезінформації про відсутність контролю за озброєнням, що надається Україні Сполученими Штатами", — підсумував Олександр Данилюк.

Нагадаємо, 8 грудня Комітет із закордонних справ Палати представників США відхилив законопроект крила Дональда Трампа в партії республіканців про перевірку всієї допомоги, наданої Україні.