Patriot или что-то другое: что войдет в новый пакет помощи США Украине

Джон Кирби объявил о новой помощи Украине

На фоне, просочившейся в СМИ, информации о возможной передаче Украине ЗРК "Patriot", в США сообщили о подготовке нового пакета военной помощи. Также наши партнеры прокомментировали и новый массированный ракетный удар россиян.

Как пишет издание CNN, ссылаясь на заявление Координатора Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, Белый дом анонсировал новую военную помощь для Украины. Сообщается, что в новый пакет будут входить дополнительные системы противовоздушной обороны. При этом в США не стали разглашать детали. Джон Кирби добавил, что переговоры о нуждах Вооруженных сил Украины продолжаются.

Отдельно в Белом доме упомянули о новом российском обстреле территории Украины. По словам Кирби страна-агрессор снова пытается вселить страх в сердца украинцев и усложнить жизнь в условиях зимы.

Кирби также объявил, что первый транш в размере 53 миллионов долларов в виде энергетического оборудования "прибыл в Украину из Соединенных Штатов".

"Это включает в себя виды оборудования, которое им необходимо для аварийного ремонта", — сказал он, добавив, что "будет еще больше".

Напомним, ранее мы писали о том, что глава украинского МИД спрогнозировал, смогут ли наши партнеры в будущем передать нам такое тяжелое вооружение, как танки.

Также мы сообщали о том, что Соединённые Штаты Америки передали Украине новую военную помощь. Данная техника считается относительно новой и стане безусловно полезной для нашей армии.