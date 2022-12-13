Универсальное оружие: США передали Украине новую партию военной техники

Американские бронетранспортеры пригодятся ВСУ в выполнении многих задач

В ноябре США заявили о передаче Украине в рамках очередного пакета военной помощи 250 бронетранспортеров М1117, а спустя месяц техника "засветилась" во время перевозки неподалеку от наших границ.

Так, в Telegram-каналах появилось видео переброски М1117 на железнодорожных платформах, как утверждается, через Румынию.

Надо сказать, что БТР М1117 относительно новый, так как был принят на вооружение военной полиции США в 1999 году, то есть изначально не предназначался для ведения серьезных боевых действий.

Имея общий вес порядка 15 тонн, М1117 является довольно легкобронированным и защищает экипаж и восемь десантников от огня стрелкового оружия и взрыва самодельных взрывных устройств. Вооружение БТР также слабое – пулемет и 40-мм станковый гранатомет Мк19, что позволяет вести огонь примерно на 2000 метров.

Основное назначение М1117 – служба во второй линии в военной полиции, то есть, патрулирование, но на деле легкая бронемашина может использоваться для выполнения разных задач, где не требуется броня и сильное вооружение. Это может быть ремонтно-эвакуационная машина, легкобронированная медицинская помощь, машина разминирования, защита транспорта, осуществляющего военные перевозки, разведка и наблюдение за противником.

Подобная многофункциональность БТР явно пригодится во второй линии ВСУ, прежде всего на недавно деоккупированных территориях Украины, где они будут нести службу в ближнем тылу.

При этом оккупанты проигрывают ВСУ в тактике использования своей техники, например, бросают на передовую бронемашины, которые не предназначены для боя в первой линии и легко уничтожаются.