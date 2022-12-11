ВСУ уничтожили редкую российскую технику, созданную для ФСБ

Техника была создана для российских спецслужб, и оказалась такой, что иностранные покупатели не берут

Оккупанты продолжают нести потери в редкой военной технике. Если ранее ВСУ взяли в виде трофея российский легкий бронеавтомобиль "Рысь" на базе итальянского бронетранспортера, то в этот раз они потеряли уничтоженной другую редкость – бронеавтомобиль "Выстрел" на базе грузового авто КамАЗ.

Видео с подтверждением удачного удара выложил Телеграмм-канал "СтратКом ЗСУ". Видно, что удачным артиллерийским выстрелом БТР был уничтожен и сгорел.

БМП для ФСБ

Разработка "Выстрела" началась еще в 1997 году, изначально он задумывался как боевая машина пехоты, получившая название БМП-97, однако вместо гусениц получил колеса, тем самым став бронетранспортером.

Изначально техника предназначалась для вооружения пограничных войск рф, которые входят в структуру спецслужбы страны-оккупанта – ФСБ. В 2008 году первые "Выстрелы" были приобретены для ВС рф, в частности, ими вооружаются подразделения, которые охраняют пусковые установки ракетных войск стратегического назначения. Но все же главным покупателем остается ФСБ, покупающая их для пограничников.

Уже первые поставки "Выстрела" на экспорт в Казахстан и Азербайджан выявили дефекты в виде поломки карданов и даже трещин в бронелистах, так что зарубежные заказчики с тех пор избегают подобных покупок.

В результате "Выстрел" эксплуатируется в самой рф в количестве немногим более 100 единиц.

Что до возможностей БТР, то они не впечатляют – при весе в 10 тонн, "Выстрел" защищает лишь от стрелкового оружия, максимум от пулемета калибром 12,7 мм. Аналогичный пулемет является основным оружием самого БТРа оккупантов, но может монтироваться и дополнительное в виде гранатомета АГС-30 и противотанковых ракет.

Наряду с уничтожением редкой техники оккупантов ВСУ часто захватывают ее и ставят в строй.