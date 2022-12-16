россия снова выпустила десятки ракет по Украине: где раздались взрывы и в каких городах есть прилеты

Руководители многих регионов сообщили об успешной работе ПВО

К утру пятницы, 16 декабря, оккупационная армия россии нанесла очередной массированный ракетный удар по мирным городам Украины. В частности, по состоянию на 9:00 взрывы прогремели в столице и Киевской области, Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Кривом Роге, Запорожье, Виннице и Полтаве. В некоторых регионах захватчики попали по объектам энергетической инфраструктуры. Жители регионов в соцсетях информируют о пролетах ракет.

Так, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о прилете в Деснянском районе столицы, отметив, что представители экстренных служб оперативно выехали на место происшествия. Также он призвал местных жителей не игнорировать тревогу и оставаться в укрытиях.

"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Оставайтесь в укрытиях!", – говорится в тексте публикации в телеграмме мэра.

Позже он добавил информацию и по поводу еще одного прилета по Днепровскому, а также Голосеевскому районам.

Кроме того, информацию о ракетных обстрелах со стороны россии подтвердил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, в Киевской области работает ПВО, ведь враг массированно атакует Украину.

"Повышенная опасность. Находимся в укрытиях. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сеть!", — написал он.

Также известно о прилетах по объектам энергетической инфраструктуры Харьковской области. Согласно данным, которые в своем телеграмм-канале сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, кафиры нанесли в общей сложности три удара, после чего в регионе перекрыли подачу электричества. К счастью, пострадавших в результате обстрелов нет.

Информацию о полном блєкауте в Харькове подтвердил и глава города Игорь Терехов:

"Город обесточен, но работают все "Пункты Несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет. Выстоим и победим!", – написал он.

Прилеты к утру пятницы зафиксированы и в Одесской области. Как сообщил руководитель ОВА Максим Марченко, россияне ударили по энергетической инфраструктуре. Также он призвал жителей области находиться в укрытиях.

"Верим в ПВО. Слава Украине!", – говорится в тексте публикации.

Согласно данным, обнародованным советником руководителя ОП Кириллом Тимошенко, в Кривом Роге оккупанты попали в жилой дом. Есть разрушения, а под завалами могут быть люди. На месте сейчас работают экстренные службы.

В городе пропало электричество и тепло.

Без отопления также находятся жители Кременчуга.

Такие звуки пришлось слышать жителям Днепропетровска:

В то же время о звуках взрывов сообщили и в Житомирской области. Однако глава области Виталий Бунечко отметил, что это была успешная работа систем противовоздушной обороны.

"Внимание! Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО. Не распространяйте эту информацию в соцсетях и телеграмм-каналах. Не помогайте врагу. Верим в ВСУ!", – прокомментировал ситуацию он.

Также работа ПВО зафиксирована и в Винницкой области.

По состоянию на 10.00 стало известно о запуске еще около 10-12 ракет Цимлянск, Волгодонск. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Кроме того, стало известно, что из-за массового обесточения Укрзализныця приостановила работу ряда железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время массированного обстрела мирных украинских городов россияне ударили ракетами по трем районам столицы.