Patriot чи щось інше: що увійде до нового пакету допомоги США Україні

Джон Кірбі оголосив про нову допомогу Україні

На тлі інформації, що просочилася у ЗМІ, про можливу передачу Україні ЗРК "Patriot", у США повідомили про підготовку нового пакету військової допомоги. Також наші партнери прокоментували новий масований ракетний удар росіян.

Як пише видання CNN, посилаючись на заяву Координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, Білий дім анонсував нову військову допомогу для України. Повідомляється, що до нового пакету входитимуть додаткові системи протиповітряної оборони. При цьому США не стали розголошувати деталі. Джон Кірбі додав, що переговори про потреби Збройних сил України продовжуються.

Окремо у Білому домі згадали про новий російський обстріл території України. За словами Кірбі, країна-агресор знову намагається вселити страх у серця українців і ускладнити життя в умовах зими.

Кірбі також оголосив, що перший транш у розмірі 53 мільйонів доларів у вигляді енергетичного обладнання "прибув до України зі Сполучених Штатів".

"Це включає види обладнання, яке їм необхідне для аварійного ремонту", — сказав він, додавши, що "буде ще більше".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава українського МЗС спрогнозував, чи наші партнери зможуть у майбутньому передати нам таке важке озброєння, як танки.

Також ми повідомляли про те, що Сполучені Штати Америки передали Україні нову військову допомогу. Дана техніка вважається відносно новою та стане безумовно корисною для нашої армії.