Універсальна зброя: США передали Україні нову партію військової техніки

Американські бронетранспортери стануть у пригоді ЗСУ при виконанні багатьох завдань

У листопаді США заявили про передачу Україні в рамках чергового пакету військової допомоги 250 бронетранспортерів М1117, а через місяць техніка "засвітилася" під час перевезення неподалік наших кордонів.

Так, у Telegram-каналах з’явилося відео перекидання М1117 на залізничних платформах, як стверджується через Румунію.

Треба сказати, що БТР М1117 щодо новий, оскільки було прийнято озброєння військової поліції США 1999 року, тобто спочатку не призначався ведення серйозних бойових дій.

Маючи загальну вагу близько 15 тонн, М1117 є досить легкоброньованим та захищає екіпаж та вісім десантників від вогню стрілецької зброї та вибуху саморобних вибухових пристроїв. Озброєння БТР також слабке – кулемет та 40-мм станковий гранатомет Мк19, що дозволяє вести вогонь приблизно на 2000 метрів.

Основне призначення М1117 — служба у другій лінії у військовій поліції, тобто патрулювання, але насправді легка бронемашина може використовуватися для виконання різних завдань, де не потрібна броня та сильне озброєння. Це може бути ремонтно-евакуаційна машина, легкоброньована медична допомога, машина розмінування, захист транспорту, що здійснює військові перевезення, розвідка та спостереження за супротивником.

Подібна багатофункціональність БТР явно стане в нагоді у другій лінії ЗСУ, насамперед на нещодавно деокупованих територіях України, де вони нестимуть службу у ближньому тилу.

При цьому окупанти програють ЗСУ у тактиці використання своєї техніки, наприклад, кидають на передову бронемашину, яка не призначена для бою в першій лінії та легко знищується.