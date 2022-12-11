ЗСУ знищили рідкісну російську техніку, створену для ФСБ

Техніка була створена для російських спецслужб і виявилася такою, що іноземні покупці не беруть

Окупанти продовжують зазнавати втрат у рідкісній військовій техніці. Якщо раніше ЗСУ взяли у вигляді трофею російський легкий бронеавтомобіль "Рись" на базі італійського бронетранспортера, то цього разу вони втратили іншу рідкість – бронеавтомобіль "Постріл" на базі вантажного авто КамАЗ.

Відео із підтвердженням вдалого удару виклав Телеграм-канал "СтратКом ЗСУ". Видно, що вдалим артилерійським пострілом БТР було знищено та згоріло.

БМП для ФСБ

Розробка "Пострілу" почалася ще в 1997 році, спочатку він замислювався як бойова машина піхоти, що отримала назву БМП-97, проте замість гусениць отримав колеса, тим самим ставши бронетранспортером.

Спочатку техніка призначалася для озброєння прикордонних військ Росії, які входять до структури спецслужби країни-окупанта — ФСБ. У 2008 році перші "Постріли" були придбані для ЗС Росії, зокрема, ними озброюються підрозділи, які охороняють пускові установки ракетних військ стратегічного призначення. Але все ж таки головним покупцем залишається ФСБ, яка купує їх для прикордонників.

Вже перші поставки "Пострілу" на експорт до Казахстану та Азербайджану виявили дефекти у вигляді поломки карданів і навіть тріщин у бронелістах, тож зарубіжні замовники відтоді уникають подібних покупок.

В результаті "Постріл" експлуатується в самій Росії в кількості трохи більше 100 одиниць.

Щодо можливостей БТР, то вони не вражають – при вазі 10 тонн, "Постріл" захищає лише від стрілецької зброї, максимум від кулемета калібром 12,7 мм. Аналогічний кулемет є основною зброєю самого БТР окупантів, але може монтуватися і додаткове у вигляді гранатомета АГС-30 і протитанкових ракет.

Поряд зі знищенням рідкісної техніки окупантів ЗСУ часто захоплюють її і ставлять до ладу.