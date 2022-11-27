Битимемо точніше – ЗСУ взяв рідкісний і важливий трофей

Трофей допоможе кращому використанню радянської артилерії у лавах ЗСУ

Ряди ЗСУ мають поповнюватися трофейною російською технікою, цього разу до рук українських воїнів потрапила рідкісна машина командира батареї 1В14.

Як повідомляє Телеграм-канал "СтратКом ЗСУ", це сталося на Херсонщині під час нещодавнього настання ЗСУ та звільнення Херсона.

Хоча 1В14 є далеко не новим зразком озброєння – її виробництво почалося ще 1972 року, — вона є важливою частиною системи артилерійського озброєння, яке є на озброєнні ЗСУ та постійно поповнюваного трофеями.

1В14 є легкобронированный тягач МТЛБ, оснащений масою апаратури зв’язку розвідки біля. Так, кілька різних приладів спостереження дозволяють оглядати місцевість, що тепер легко можна замінити різними БПЛА, далекоміри дозволяють визначити відстань до мети, а наявність кількох радіостанцій дозволяє керувати вогнем та коригувати його для більшої точності відразу для кількох артилерійських знарядь.

Мінусом є по суті відсутність броні, тому робота 6 членів екіпажу 1В14 є досить небезпечною, тим більше що сама машина також не озброєна нічим крім кулемета та особистої зброї екіпажу.

Хоча на сучасному полі бою 1В14 є явно застарілою, але вона, як і раніше, може впоратися зі своїми функціями мобільного пункту управління артилерією, тим більше, що радянських зразків артилерійських знарядь у ЗСУ вистачає. Використання його в комплексі з розвідувальними БПЛА зробить її ще більш ефективною.

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