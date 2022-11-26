ЗСУ захопили італійську бронетехніку, на якій воювали окупанти

Італійський БТР тепер послужить ЗСУ

Збройні сили України продовжують поповнювати свої лави російським ленд-лізом, щоправда цього разу їм до рук потрапила бронетехніка виробництва Італії, яку раніше закупили ЗС Росії. Йдеться про легкий бронеавтомобіль Iveco LMV "Рись".

Про це повідомляє офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму телеграм-каналі.

Бронеавтомобіль "Рись" окупанти створили на базі Iveco LMV ще в 2010 році, коли вирішили закупити 1775 машинокомплектів та зібрати їх на території Росії. Угода тоді зазнала сильної критики, оскільки в Росії вважали, що "Рись" сильно поступається російському БТР "Тигр" у потужності двигуна (190 і 400 кінських сил), захисту екіпажу, незручності (нібито перезарядити зброю всередині "Рисі" неможливо). Нарешті, вона була втричі дорожчою за "Тигра" (близько 500 тисяч доларів) і до того ж більша частина її запчастин була зроблена в Німеччині, що ускладнювало ремонт техніки.

У результаті вже в 2013 році купівлі та збирання Iveco LMV були припинені і точне число "Росій" на озброєнні окупантів невідомо, так було складено договір на 358 автомобілів, а станом на 2016 рік в ВС Росії було всього 67 "Росій".

"Рись" проти "Тигра" — що сильніше

Загалом "Рись" і "Тигр" приблизно рівнозначні, правда останній трохи важчий – 8т проти 6,5т, і тому може нести трохи більше корисного вантажу, хоча десант в авто влізе максимально однаковий – до 6 осіб. Озброєння також можна порівняти – гранатомети та кулемети. Як вважається, бронезахист "Тигра" трохи кращий, але на Iveco LMV "Рись" можна ставити додаткові броньові панелі.

При цьому, як стверджує Ігаль Левін, надійність італійського Iveco помітно вища за російський "Тигр". За даними західних ЗМІ ЗСУ, вже затрофеїли кілька "Рисів".

Тим часом, в Україні представили власний легкий бронеавтомобіль-позашляховик типу JLTV.