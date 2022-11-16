Ленд-ліз від окупантів: ЗСУ продовжують здобувати трофеї на Херсонщині, тепер це САУ "Акація"

В артилерії ЗСУ чергове поповнення

Після успішного наступу в Херсонській області ЗСУ продовжують добувати трофеї у вигляді покинутої окупантами під час втечі військової техніки. На цей раз у Телеграм-каналі офіцера армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна засвітилася 152-мм самохідна артилерійська установка "Акація".

Новий трофей

САУ "Акація" — плюси та мінуси

"Акація" є артустановкою розробки СРСР і тому має всі сильні та слабкі сторони радянської техніки. Так, до її переваг належать:

мобільність та маневреність завдяки власне самохідній базі;

САУ є на озброєнні ЗСУ, тобто для неї є і артилеристи, і боєприпаси;

простота та звичність обслуговування.

Водночас і слабких сторін вистачає:

вік, так радянські зразки проводилися ще з 1968 року, щоправда, саме російські модифікації були зроблені вже з 2006 року;

недостатня дальність, адже, як і більшість радянських знарядь, "Акація" має коротший ствол і тому снаряд з неї летить на 15-17 км, або до 20 км з використанням активно-реактивного боєприпасу. У той же час 155-мм гармати стандарту НАТО у ЗСУ легко б’ють на 30-35 км, а з реактивним снарядом 40 км і більше;

застаріла система управління вогнем та слабке бронювання САУ, що разом із меншою дальністю ведення вогню робить роботу розрахунку більш небезпечною. Втім, останнє не таке серйозне, адже окупанти мають артилерію, яка стріляє на таку ж дальність, що і "Акація".

Крім ленд-лізу ЗСУ поповнюються артилерією, купленою за донати українців, як, наприклад, 1-а окрема бригада спеціального призначення, якою 122-мм САУ "Гвоздика" купили 11 тисяч українців, які зібрали на неї 10 млн грн.