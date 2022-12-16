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росія знову випустила десятки ракет по Україні: де пролунали вибухи і в яких містах є прильоти

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Понад 10 місяців українці потужно протистоять збройній агресії росії Новина оновлена 16 грудня 2022, 10:11
Понад 10 місяців українці потужно протистоять збройній агресії росії

Очільники багатьох регіонів повідомили про успішну роботу ППО

На ранок п'ятниці, 16 грудня, окупаційна армія росії завдала чергового масованого ракетного удару по мирних містах України. Зокрема, станом на 9:00 вибухи пролунали у столиці та Київській області, на Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, у Кривому Розі, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві. У деяких регіонах загарбники влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Жителі регіонів у соцмережах інформують про прольоти ракет.

Так, міський голова міста Києва Віталій Кличко повідомив про приліт у Деснянському районі столиці, зазначивши, що представники екстрених служб оперативно виїхали на місце події. Також він закликав місцевих жителів не ігнорувати тривогу та залишатися в укриттях.

"Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце. Залишайтеся в укриттях!", — йдеться в тексті публікації у телеграмі мера.

Пізніше він додав інформацію й щодо ще одного прильоту по Дніпровському, а також Голосіївському районах.

Крім того, інформацію щодо ракетного обстрілу з боку росії підтвердив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, у Київській області працює ППО, адже ворог масовано атакує Україну.

"Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо та не викладаємо в мережу!", — написав він.

Також відомо про прильоти по об'єктах енергетичної інфраструктури Харківської області. Згідно з даними, які у своєму телеграм-каналі повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали загалом три удари, після чого в регіоні перекрили подачу електрики. На щастя, постраждалих в результаті обстрілу немає.

Інформацію щодо повного блекауту у Харкові підтвердив і очільник міста Ігор Терехов:

"Місто знеструмлене, але працюють усі "Пункти Незламності", де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет. Вистоїмо та переможемо!", — написав він.

Прильоти на ранок п'ятниці зафіксовані й на Одещині. Як повідомив керівник ОВА Максим Марченко, росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі. Також він закликав жителів області знаходитись в укриттях.

"Віримо в ППО. Слава Україні!", — йдеться в тексті публікації.

Згідно з даними, які оприлюднив радник керівника ОП Кирило Тимошенко, у Кривому Розі окупанти влучили у житловий будинок. Є руйнування, а під завалами можуть бути люди. На місці зараз працюють екстрені служби.

У місті пропала електрика і тепло.

Без опалення також перебувають жителі міста Кременчук.

Такі звуки довелося чути жителям Дніпропетровська:

Водночас про звуки вибухів повідомили й на Житомирщині. Однак очільник області Віталій Бунечко зазначив, що це була успішна робота систем протиповітряної оборони.

"Увага! В жодному разі не знімайте та не викладайте у мережу роботу ППО. Не розповсюджуйте цю інформацію в соцмережах та телеграм-каналах. Не допомагайте ворогу. Віримо в ЗСУ!", — прокоментував ситуацію він.

Також робота ППО зафіксована й у Вінницькій області.

Станом на 10:00 стало відомо про запуск ще близько 10-12 ракет Цимлянськ, Волгодонск. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Крім того, стало відомо, що через масове знеструмлення, Укрзалізниця призупинила роботу низки залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час масованого обстрілу мирних українських міст росіяни вдарили ракетами по трьох районах столиці.

Теги:
#Україна #Вибух #Обстріл #Війна #Ракети