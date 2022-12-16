росія знову випустила десятки ракет по Україні: де пролунали вибухи і в яких містах є прильоти

Очільники багатьох регіонів повідомили про успішну роботу ППО

На ранок п'ятниці, 16 грудня, окупаційна армія росії завдала чергового масованого ракетного удару по мирних містах України. Зокрема, станом на 9:00 вибухи пролунали у столиці та Київській області, на Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, у Кривому Розі, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві. У деяких регіонах загарбники влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Жителі регіонів у соцмережах інформують про прольоти ракет.

Так, міський голова міста Києва Віталій Кличко повідомив про приліт у Деснянському районі столиці, зазначивши, що представники екстрених служб оперативно виїхали на місце події. Також він закликав місцевих жителів не ігнорувати тривогу та залишатися в укриттях.

"Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце. Залишайтеся в укриттях!", — йдеться в тексті публікації у телеграмі мера.

Пізніше він додав інформацію й щодо ще одного прильоту по Дніпровському, а також Голосіївському районах.

Крім того, інформацію щодо ракетного обстрілу з боку росії підтвердив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, у Київській області працює ППО, адже ворог масовано атакує Україну.

"Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо та не викладаємо в мережу!", — написав він.

Також відомо про прильоти по об'єктах енергетичної інфраструктури Харківської області. Згідно з даними, які у своєму телеграм-каналі повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали загалом три удари, після чого в регіоні перекрили подачу електрики. На щастя, постраждалих в результаті обстрілу немає.

Інформацію щодо повного блекауту у Харкові підтвердив і очільник міста Ігор Терехов:

"Місто знеструмлене, але працюють усі "Пункти Незламності", де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет. Вистоїмо та переможемо!", — написав він.

Прильоти на ранок п'ятниці зафіксовані й на Одещині. Як повідомив керівник ОВА Максим Марченко, росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі. Також він закликав жителів області знаходитись в укриттях.

"Віримо в ППО. Слава Україні!", — йдеться в тексті публікації.

Згідно з даними, які оприлюднив радник керівника ОП Кирило Тимошенко, у Кривому Розі окупанти влучили у житловий будинок. Є руйнування, а під завалами можуть бути люди. На місці зараз працюють екстрені служби.

У місті пропала електрика і тепло.

Без опалення також перебувають жителі міста Кременчук.

Такі звуки довелося чути жителям Дніпропетровська:

Водночас про звуки вибухів повідомили й на Житомирщині. Однак очільник області Віталій Бунечко зазначив, що це була успішна робота систем протиповітряної оборони.

"Увага! В жодному разі не знімайте та не викладайте у мережу роботу ППО. Не розповсюджуйте цю інформацію в соцмережах та телеграм-каналах. Не допомагайте ворогу. Віримо в ЗСУ!", — прокоментував ситуацію він.

Також робота ППО зафіксована й у Вінницькій області.

Станом на 10:00 стало відомо про запуск ще близько 10-12 ракет Цимлянськ, Волгодонск. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Крім того, стало відомо, що через масове знеструмлення, Укрзалізниця призупинила роботу низки залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час масованого обстрілу мирних українських міст росіяни вдарили ракетами по трьох районах столиці.