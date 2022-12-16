У трьох районах Києва пролунали вибухи ракет: що відомо

На місці одного з вибухів працюють екстрені служби

Російські окупанти 16 грудня масовано атакували Україну. У частині областей зафіксовано прильоти по критичній інфраструктурі, частину — знеструмлено. У столиці України вибухи пролунали у трьох районах — Деснянському, Дніпровському та Голосіївському.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Його інформацію підтвердив голова КВМА Сергій Попко, зазначивши, що над містом продовжують працювати сили ППО — у Дніпровському та Голосіївському районах.

Вибухи у столиці

Після повідомлень про вибухи з деяких районів з’явилася інформація про перебої з електропостачанням та водою. На станції метро "Контрактова площа" відключено світло, повідомляють регіональні телеграми канали. Також не ходять поїзди метро — станції підземки працюють як укриття.

На Київщині вдалося збити одну ракету окупантів — у районі Бучі. Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

"Телеграф" веде текстову трансляцію подій ракетної атаки та хроніку російського вторгнення в Україну. Ракетна атака 16 грудня відбулася напередодні серйозних морозів, у деяких містах та областях тепло та енергопостачання відключено повністю.