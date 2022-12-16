У ряді міст України аварійні відключення світла: названо причину

Світло можуть вимкнути, щоб уникнути масштабних пошкоджень

Ранок, 16 грудня, Україна зустріла масштабною тривогою та аварійними відключеннями електрики. Зокрема без світла вже мешканці Одеси, Житомира, Дніпра та Кривого Рогу. Чому так, адже обстрілу не було — пояснюємо далі.

Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, такий крок було зроблено у зв’язку з загрозою ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, щоб запобігти можливим масштабним пошкодженням при попаданні ракет. Також наголошується, що електрику буде відновлено після закінчення повітряної тривоги.

"Через масштабну тривогу енергетики працюють на забезпечення головних інфраструктурних об’єктів. Тому є обмеження світла поза графіками" — також повідомив Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА.

Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури України 23 листопада, було різке падіння напруги через те, що було зупинено всі АЕС. Тому такі "превентивні відключення" цілком виправдані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти розповіли, як зараз працює українська енергосистема і хто справді винен у відсутності світла.