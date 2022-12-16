В ряде городов Украины аварийные отключения света: названа причина

Свет могут отключить, чтобы избежать масштабных повреждений

Утро, 16 декабря, Украина встретила масштабной тревогой и аварийными отключениями электричества. В частности без света уже жители Одессы, Житомира, Днепра и Кривого Рога. Почему так, ведь обстрелов не было — объясняем далее.

Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, такой шаг был предпринят в связи с угрозой ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы предотвратить возможные масштабные повреждения при попадании ракет. Также отмечается, что электричество будет возобновлено после окончания воздушной тревоги.

"Из-за масштабной тревоги энергетики работают на обеспечение главных инфраструктурных объектов. Поэтому есть ограничение света вне графиков" — также сообщил Андрей Райкович, глава Кировоградской ОВА.

Напомним, что после после массированной ракетной атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины 23 ноября, было резкое падения напряжения, из-за того, что были остановлены все АЭС. Поэтому подобные "превентивные отключения" вполне оправданы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты рассказали, как сейчас работает украинская энергосистема и кто действительно виноват в отсутствии света.