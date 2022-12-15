Ситуация усложняется: какие регионы сидят без электричества и вернут ли плановые отключения

Укрэнерго информирует о сложной ситуации из-за новых ударов россиян

Несмотря на то, что в последние дни непростая ситуация вокруг энергосистемы Украины частично улучшилась и уже в ближайшее время планируется ввод только плановых отключений света, во многих регионах все еще действуют аварийные ограничения электроснабжения. В частности, дольше всех сидят без света жители Одессы, столицы, а также Киевской, Днепропетровской, Сумской и Хмельницкой областей.

Как удалось установить "Телеграфу", в четверг, 15 декабря, жителей Сумщины упорно призывали снизить использование электроэнергии. В частности, руководитель ОВА Дмитрий Живицкий в своем телеграмм-канале написал, что на сегодняшний день существует большой риск отключения абонентов сразу двух очередей.

Также известно о переносе восстановительных ремонтных работ на территории северной части Хмельнитчины.

"В связи с технологическими нарушениями на другом участке электросетей области, запланированы восстановительные работы на высоковольтном оборудовании, которые привели бы к временному обесточиванию Красиловской и Староконстантиновской общин, частично Полонской, Шепетовской общин и северной части Хмельницкого (микрорайонов Озерной, Выставки утро отменено. О дате и времени проведения работ будет информировано дополнительно", — сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

Что касается Одесской области, то, согласно сообщению ДТЭК, там пока продолжаются как плановые, так и аварийные отключения.

В то же время, по сообщению пресс-службы "Укрэнерго", по состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется ощутимый дефицит электроэнергии. Более того, из-за неблагоприятных погодных условий ситуация, к сожалению, только ухудшается.

Также сообщается об очередном обстреле объектов энергетической инфраструктуры, расположенном на территории одного из освобожденных районов, из-за чего все облэнерго получили дополнительные лимиты подачи электричества. То есть аварийные отключения будут действовать во всех регионах.

"На востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных. Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии. К сожалению, уже утром в некоторых областях они превышены и введены аварийные отключения", — говорится в тексте сообщения.

Получить более подробную информацию по конкретному региону в Укрэнерго советуют по ссылке ЗДЕСЬ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты рассказали, как сейчас работает украинская энергосистема и кто действительно виноват в отсутствии света.

Также напомним, что делать, если электроэнергии нет более 7 часов – простой алгоритм действий.