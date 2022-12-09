Что делать, если света нет более 7 часов: простая инструкция от гендиректора Yasno

Энергетики и руководство города делают все возможное, чтобы подать электричество всем жителям города

На левом берегу Киева постепенно стабилизируется ситуация с электроэнергией.

Как на своей странице в Facebook сообщил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, по состоянию на сегодня плохих новостей для киевлян у энергетиков нет, ситуация со светом на левом берегу уже стабилизировалась.

"Плохих новостей нет, и это уже хорошо. Киев проживает сегодняшний день с ограничениями на уровне вчерашних. На левом, по свидетельству коллег, ситуация стала немного лучше. Коллеги придумали определенное решение, которое позволило увеличить объем переданной электроэнергии", – говорится в посте топ-менеджера.

По словам Коваленко, сейчас как энергетики, так и местные власти работают на максимуме, чтобы прийти к должному результату.

"Впереди потепление. Это должно нам всем немного помочь, потому что количество локальных аварий растет ежедневно", — добавил он.

Кроме того, Коваленко напомнил, что делать киевлянам, если электричества в их домах нет более 7 часов:

Найдите официальный вебпортал Yasno. Там есть графики отключений. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация по ситуации с энергоинфраструктурой по конкретным адресам.

Проверьте, есть ли отключение, спровоцированное локальной аварией. Если такое есть, обратитесь за консультацией к представителям ОСМД/ЖЭК/ОСР.

Если отсутствует электричество по другой причине, обратитесь к работникам ДТЭК Киевские электросети. Они сориентируют по времени (но при условии, что это будет возможно).

Ранее "Телеграф" сообщал: по мнению Сергея Коваленко, существует риск, что блэкауты в Украине будут продолжаться неделями, однако эта ситуация возможна при условии, что российские массированные обстрелы будут продолжаться.