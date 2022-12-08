Почему в Киеве катастрофическая ситуация со светом: в YASNO назвали три причины

Часть аварий провоцируют сами потребители

В Киеве на сегодняшний день едва ли не самая тяжелая ситуация с электроснабжением, — первопричина тому конечно же российские обстрелы, однако есть еще и три причины, почему так тяжело восстановить систему.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, на 7 декабря в Киеве удавалось обеспечить 70% нужд домов, при этом на левом берегу столицы этот показатель составлял всего 30%, поскольку до сих пор длится ремонт одного из коммунальных объектов генерации, а сети других источников перегружены и не могут передать необходимое количество электричества.

Сроки восстановления системы до сих пор неизвестны, при этом случается много локальных аварий, и Коваленко называет три причины этого:

Не срабатывает автоматика. В части трансформаторных подстанций может выдаваться шибка при включении очередей из диспетчерской, абоненты остаются дальше без света, и сотрудникам ДТЭК приходится подключать их вручную. Система годами строилась для стабильной работы, не предназначена для такого количества включений и отключений, и не выдерживает такой нагрузки, что тоже вызывает аварии. Отложенный спрос. Как только появляется электричество, люди начинают резко все заряжать и пользоваться приборами, из-за чего потребление может возрастать в разы, и вместо трех очередей иногда выходит включить только одну.

"Две из этих причин связаны с использованием. Поэтому прошу очень ответственно относиться к своим привычкам использования электроэнергии, особенно сейчас, потому что от этого зависит скорость восстановления инфраструктуры. Ведь энергетики выкладываются на максимум, чтобы в наших домах было светло", — подчеркивает Коваленко.

Стоит заметить, что на 8 декабря экстренные отключения действуют в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.

Как сообщал "Телеграф", есть риск, что блэкаут в Украине будет длиться неделями, если обстрелы не прекратятся.