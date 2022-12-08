В случае полного блэкаута: стало известно, сколько продержится мобильная связь

Сейчас в Украине работают 82% базовых станций мобильной связи

Если в Украине произойдет полный блэкаут, на протяжении нескольких суток у украинцев должна оставаться мобильная связь. Такое же количество времени будут продолжать работать пять радиокомпаний и национальный телемарафон.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

"На сегодняшний день 5 радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон – также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива", — сказал Щиголь.

Он также обратился к украинцам и призвал их иметь дома радиоприемник и сделать запас батареек. В случае полного отключения электроэнергии, по радио можно будет услышать всю актуальную информацию. Будут работать средние волны, "Украинское радио", радио станции в FM-диапазоне.

Юрий Щиголь прокомментировал также возможное исчезновение мобильной связи. Он отметил, что в стране работает 82% базовых станций мобильной связи. Их восстановлением также занимаются в Луганской и Херсонской областях. Около 45% не работали в Украине после массированной ракетной атаки оккупантов. По его словам, снабдить генераторами каждую базовую станцию невозможно.

"Большинство базовых станций операторов зарезервированы аккумуляторами, но когда пропадает свет все с WiFi-сетей, которые также не работают, переходят на базовую станцию, – и там, где есть резервирование на 2 часа, она работает пол часа", – подчеркнул Щиголь.

Также к "Пунктам несокрушимости" в украинских городах подводятся сети, которые должны быть зарезервированы фиксированной связью на трое суток.

Напомним, ранее были названы три разных сценария блэкаута в Украине. В одном из них полное отключения света в стране может продлиться не семи дней.