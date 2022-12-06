Украинцы готовятся к блэкауту: на какие товары вырос спрос

Украинцы готовятся к блекауту и собирают тревожный чемоданчик

Оккупанты продолжают наносить массированные ракетные удары по энергообъектам Украины, что грозит массовым блэкаутом. Такой вариант украинцы считают весьма вероятным, поэтому многие изменили структуру своих покупок. Если раньше они запасались генераторами и павербанками для обеспечения себя электроэнергией, теперь в тренде другие товары.

Так, по данным сервиса "Алло", в октябре, кроме генераторов, обогревателей и зарядных станций, украинцы массово покупали фонари и рации. Первые должны стать страховкой на случай отсутствия света, а вторые берут не только для себя, но и на нужды ВСУ.

Спрос на фонари вырос еще с весны, поскольку специалисты советуют включить его в базовый набор тревожного чемоданчика. С октября 2021 года их покупка увеличилась вчетверо, а стоимость возросла примерно на 19%, составив в среднем 1242 гривен.

Чуть меньше, всего в три раза, вырос спрос украинцев на рации, которые приобретают на случай проблем с мобильной связью и для передачи бойцам ВСУ. Зато цена последних выросла куда сильнее: средний размер покупки рации за год поднялся на 44%, до 1514 гривен.

Неожиданностью разве что стало отсутствие большого роста спроса на термосы, коврики и термобелье, которые продают практически в прошлогодних объемах, разве что выросли цены. К примеру, средний чек за термобелье вырос на 25% до 1500 гривен.

Впрочем, есть масса куда более дешевых способов утеплиться на зиму в доме или на улице без всякого термобелья.